Страны ЛАГ рассчитывают на достижение прогресса в ливийском кризисе

Лига арабских государств (ЛАГ) одобрила результаты переговоров по ливийской проблематике, которые накануне прошли в Марокко. Об этом в пятницу, 11 сентября, сообщает Afrigatenews.

По мнению участников организации, на встрече в Марокко, посвященной ливийскому урегулированию, удалось достигнуть прогресса. ЛАГ положительно оценивает результаты консультаций, передает ФАН.

В обсуждениях приняли участие представители Восточного правительства и Высшего государственного совета, который представляет так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии.

Согласно заявлению организации, достигнутые на встрече договоренности позволят решить вопросы в экономических и политических плоскостях. В ЛАГ также выразили надежду на скорейшую реализацию соглашения.