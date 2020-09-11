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20:02   11 Сентября 2020
Политика

Страны ЛАГ рассчитывают на достижение прогресса в ливийском кризисе

Страны ЛАГ рассчитывают на достижение прогресса в ливийском кризисе

Лига арабских государств (ЛАГ) одобрила результаты переговоров по ливийской проблематике, которые накануне прошли в Марокко. Об этом в пятницу, 11 сентября, сообщает Afrigatenews.

По мнению участников организации, на встрече в Марокко, посвященной ливийскому урегулированию, удалось достигнуть прогресса. ЛАГ положительно оценивает результаты консультаций, передает ФАН.

В обсуждениях приняли участие представители Восточного правительства и Высшего государственного совета, который представляет так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии.

Согласно заявлению организации, достигнутые на встрече договоренности позволят решить вопросы в экономических и политических плоскостях. В ЛАГ также выразили надежду на скорейшую реализацию соглашения.

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Автор: Василий Пименов
#переговоры #ливия #марокко

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