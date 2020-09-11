"Оздоровление Волги" пройдет в рамках нацпроекта "Экология"

Представители Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан сообщили о проведенных мероприятиях в рамках целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах".

Сотрудники ведомства также сообщили о работе по национальному проекту "Экология". На данный момент в регионе реализуется шесть подобных программ, заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов республики Егор Тарнавский. В текущем году на них выделено 2,9 млрд рублей, передает Федеральное агентство новостей.

Одним из ключевых проектов, которые воплощают в жизнь в рамках проекта "Экология", является программа "Оздоровление Волги". Состояние реки хотят улучшить за счет сокращения в три раза слива сточных вод к концу 2024 года. На эти цели направлено 12 млрд рублей. В такую сумму обойдется постройка 22 очистных сооружений.