Японцы в Сети агрессивно отреагировали на слова Пескова о Курилах и Абэ

Читатели японского издания Yahoo News Japan считают, что Россия и россияне не настроены возвращать им так называемые «Северные территории» и призывают будущего премьер-министра проявить больше твердости в этом вопросе, чем уходящий с этого поста Синдзо Абэ.

Об этом читатели написали в многочисленных комментариях под материалом издания, в котором приводятся слова официального представителя российского президента Дмитрия Пескова о том, что Москва и Токио пока не приблизились к разрешению территориального спора.

Как сообщает Yahoo News Japan, Песков, в ходе пресс-конференции 9 сентября, «с иронией» отозвался о решении премьер-министра Японии Синдзо Абэ уйти в отставку, отметив, что российская сторона «не может не признать, что решение вопроса по территориальной проблеме и мирному договору пока ближе не стало».

«Нам очень жаль, что премьер Синдзо Абэ оказался вынужденным принять решение об отставке. Он внес заметный вклад в развитие двусторонних японско-российских отношений, — цитирует японская газета слова Дмитрия Пескова. — Хотя нам импонировал подход премьера Абэ к поиску решения сложных проблем через многофакторное сближение и развитие диалога, главной задачей перед собой он ставил именно решение территориальной проблемы и только потом — заключение мирного договора. Поэтому наши позиции оставались только на параллельных курсах».

При этом издание отмечает, что в заявлении пресс-секретаря президента РФ о том, что Москва ожидает от нового премьер-министра Японии «продолжения линии на развитие отношений с Россией», можно усмотреть «скрытый элемент давления» на преемника Синдзо Абэ.

Читатели оставили под данной статье большое количество комментариев, большая часть которых весьма агрессивна:

«В чем состоит цель этой статьи из Hokkaido News? В том, чтобы довести до нас какие-то непонятные словесные упражнения российского пресс-секретаря? Они нам нужны? – пишет пользователь под ником ryo — Не лучше ли предложить читателю какие-то материалы, в которых были бы новые дипломатические ходы и соображения по тому, как нам действительно решить проблему островов?».

При этом пользователь muo уверен, что Япония уже никогда не вернет себе «Северные территории», но виноват в этом не Абэ, чья политика по территориальному вопросу была «не так уж плоха».

«Виновата во всем Россия. Она не имеет ни малейшего желания возвращать острова, полученные в результате войны», — подчеркивает muo.

Комментатор под ником alb предлагает японским СМИ не петь «с российского голоса» и не перепечатывать заявления российских политиков. До тех пор, пока Россия не «вернет Японии острова», он предлагает не оказывать ей «никакой экономической помощи», и тем более не заключать мирный договор.

Следующий комментатор – Lex – отмечает, что не только российский президент, но, похоже, и большинство россиян не стремятся «возвращать Японии территории», поэтому новому японскому премьер министру нужно подумать о том, как заставить Москву «прислушаться к голосу разума».

«Переговорами Россию не затянешь в сообщество демократических свободных государств. Японии нужно твердо примкнуть к Америке и Западу и приложить все силы к международной изоляции России и санкциям против нее. Это и будет самая эффективная политика нового японского премьера против Москвы», — подчеркивает Lex.

Комментатор tad пишет, что Россия все эти годы использовала «Северные территории» как «морковку», чтобы кормить ею Абэ ради экономического сотрудничества, а он, «как ребенок», не смог разгадать эту хитрость.

«Какое «решение проблемы» предлагает Песков и русские? Чтобы мы подписали с ними договор о мире и дружбе, завалили их инвестициями, а они в ответ даже не подумали бы о возврате островов? И они думают, что Япония купится на эти бредни?», — возмущается пользователь god.

По мнению комментатора vey, от политики Абэ есть одна польза – она как лакмусовая бумажка показала, что «дипломатия» в отношении России не работает, а значит больше не надо и пытаться вести с Россией дела на этом уровне.

«О чем толкуют эти русские пресс-секретари? Покрывают многолетнюю историю грабежа и оккупации?! А им нужно-то сказать нам всего лишь следующее: «Извините. Когда-то хитростью украли у вас территории. Вот возвращаем вам с процентами. Больше так никогда делать не будем». И если вернут при этом все четыре острова, то тогда их можно и простить», — пишет ja2.

А по мнению пользователя suz, если Россия не хочет возвращать Японии острова, то и не надо вести с русскими никаких переговоров, нужно просто подождать, пока они «загнутся» сами.

В то же время пользователь you отмечает, что пресс-секретарь российского лидера поделом раскритиковал японскую внешнюю политику.

Но с ним не согласен комментатор typ, которого возмутило, что русские не хотят возвращать Японии острова, и Японию же за это критикуют.

«Здорово! Пора перестать играть в добрячков и предоставлять экономическую помощь этой стране, не заслуживающей никакого доверия!», — предлагает typ.

По мнению пользователя hat, Япония сможет вернуть острова, только силой, но она пока не готова к войне.

«Россию можно будет победить, если ударить ядерными ракетами, ну если не по ее столице, то хотя бы по военным базам», — предлагает hat.

А комментатор под ником wnl и вовсе считает Россию настолько «страшной страной», что любой, кто попробует вести с нею переговоры, должен считать успехом, если его не отравили.

Напомним, территориальный спор Между Россией и Японией относительно принадлежности Курильских островов, которые в Японии называют «Северными территориями», продолжаются уже более 70 лет.

Острова были включены в Состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны, в которой Япония воевала на стороне гитлеровской Германии и 2 сентября 1945 года подписала полную и безоговорочную капитуляцию. Однако между СССР, преемницей которого является Россия, и Японией мирный договор так и не был заключен.

Российское руководство, также как и в свое время руководство СССР, считает, что прежде чем начинать переговоры о принадлежности Курил, Россия и Япония должны заключить мирный договор, в котором обе стороны согласятсяь с итогами Второй мировой войны, по которым острова отошли Советскому Союзу. Однако Япония, настаивает на возврате территорий, и только потом согласна начинать переговоры по мирному договору.