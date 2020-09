Российский маршрут в обход Суэцкого канала вызвал тревогу у американцев

США окажутся в невыгодном положении, если не подготовятся к активному использованию россиянами Северного морского пути, который станет конкурентом Суэцкого канала. Такое мнение высказали американские эксперты в материале изданию The Defense Post (TDP).

Согласно публикации, актуальность Арктики ежегодно растет, поскольку регион богат ресурсами. Закрепиться в арктическом регионе мечтают многие страны.

При этом, конкуренция в Арктике уже началась, и, если американские политики продолжат бездействовать, тогда США рискуют не только слишком сильно отстать, но и потерять как престиж, так и влияние на мировой арене.

Особое внимание в статье уделили Северному морскому пути (СМП), использование которого позволит торговым компаниям значительно уменьшить время доставки грузов как из Азии в Европу, так и обратно. Если использовать СМП вместо Суэцкого канала время судоходства сократится на треть.

Однако США беспокоит тот факт, что РФ стремится контролировать стратегическое направление. Ведь тогда Россия получит не только финансовую выгоду, но и мировое влияние, что нежелательно для Вашингтона.

#Russia upgrades its Northern Fleet. If you're not following the #Arctic, you've forgotten the "geo" in #geopolitics. See #maps and chapter from "Connectography" on competition for energy and #supplychains among Arctic powers, including #China efforts. pic.twitter.com/EqbllKaCK7