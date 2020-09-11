Российский маршрут в обход Суэцкого канала вызвал тревогу у американцев

США окажутся в невыгодном положении, если не подготовятся к активному использованию россиянами Северного морского пути, который станет конкурентом Суэцкого канала. Такое мнение высказали американские эксперты в материале изданию The Defense Post (TDP).

Согласно публикации, актуальность Арктики ежегодно растет, поскольку регион богат ресурсами. Закрепиться в арктическом регионе мечтают многие страны.

При этом, конкуренция в Арктике уже началась, и, если американские политики продолжат бездействовать, тогда США рискуют не только слишком сильно отстать, но и потерять как престиж, так и влияние на мировой арене.

Особое внимание в статье уделили Северному морскому пути (СМП), использование которого позволит торговым компаниям значительно уменьшить время доставки грузов как из Азии в Европу, так и обратно. Если использовать СМП вместо Суэцкого канала время судоходства сократится на треть.

Однако США беспокоит тот факт, что РФ стремится контролировать стратегическое направление. Ведь тогда Россия получит не только финансовую выгоду, но и мировое влияние, что нежелательно для Вашингтона.

«Учитывая то, что почти 90% всех грузов перевозится морем, Россия может рассматривать Северный морской путь как крайне выгодную для себя возможность. Предоставляя эскорт ледоколов, русские смогут получать хорошую финансовую выгоду от торговых компаний, которые хотят сократить время доставки», — отметили авторы The Defense Post.

#Russia upgrades its Northern Fleet. If you're not following the #Arctic, you've forgotten the "geo" in #geopolitics. See #maps and chapter from "Connectography" on competition for energy and #supplychains among Arctic powers, including #China efforts. pic.twitter.com/EqbllKaCK7 — Parag Khanna (@paragkhanna) June 10, 2020

Если США не подготовятся арктической конкуренции уже сейчас, тогда Вашингтон окажется в крайне невыгодном положении перед российскими оппонентами, считают американские аналитики.

РФ, по мнению экспертов TDP, пойдет на крайние меры ради перспектив, открывающихся перед страной, и возможности доминировать в арктическом регионе. Москва претендует не только на Северный морской путь, но и на природные ресурсы Арктики. Ситуация складывается не в пользу США, поскольку американцы еще не сталкивались с подобными вызовами.

«Непредсказуемая погода влияет на воздушные операции, зону действия радаров, а также сокращает срок службы батарей и сделает такие задачи, как пополнение запасов, чрезвычайно сложными и даже опасными. Арктика — это новая среда, в которой США не привыкли действовать», — резюмировали американские эксперты.

Если США не выделят деньги, время и не подготовят персонал, тогда РФ успеет усилить влияние в Арктике. В таком случае Вашингтон окажется в положении, когда не сможет обеспечить продвижение американских интересов в регионе.