Минздрав России опубликовал интересную статистику: россияне стали чаще закупаться алкоголем, однако количество зависимых от спиртного людей значительно сократилось.

Сегодня отмечается Всероссийский день трезвости. С мая этого года наблюдается небольшое повышение спроса на алкоголесодержащие напитки. Это связывают с пандемией коронавируса и самоизоляцией граждан. Россиянам приходилось "коротать" время в четырех стенах собственной квартиры, объяснил изданию NEWS.ru психиатр и нарколог Алексей Казанцев.

В последние годы молодежь стала заметно реже употреблять спиртное. Особенно если сравнивать цифры этого года и двадцатилетней давности. Во многих больших городах новое поколение переориентировалась на другие ценности. По статистике, за десять лет число алкоголезависимых людей сократилось на 37%.