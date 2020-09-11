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19:37   11 Сентября 2020
Общество

Россияне стали чаще закупаться алкоголем

Россияне стали чаще закупаться алкоголем

Минздрав России опубликовал интересную статистику: россияне стали чаще закупаться алкоголем, однако количество зависимых от спиртного людей значительно сократилось.

Сегодня отмечается Всероссийский день трезвости. С мая этого года наблюдается небольшое повышение спроса на алкоголесодержащие напитки. Это связывают с пандемией коронавируса и самоизоляцией граждан. Россиянам приходилось "коротать" время в четырех стенах собственной квартиры, объяснил изданию NEWS.ru психиатр и нарколог Алексей Казанцев.

В последние годы молодежь стала заметно реже употреблять спиртное. Особенно если сравнивать цифры этого года и двадцатилетней давности. Во многих больших городах новое поколение переориентировалась на другие ценности. По статистике, за десять лет число алкоголезависимых людей сократилось на 37%.

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Автор: Яна Либерман
#алкоголь #зависимость #спиртное

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