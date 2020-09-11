Париж оповестил РФ о переносе переговоров министров

Французская сторона сообщила России о решении перенести заседание Совета сотрудничества по вопросам безопасности с участием глав МИД и минобороны обеих стран. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Заседание Совета сотрудничества Москвы и Парижа по безопасности было запланировано на 14 сентября. По словам Захаровой, Франция решила перенести мероприятие на более поздний срок из-за "неких обстоятельств".

Совет сотрудничества по вопросам безопасности образован в 2002 году. Последний раунд консультаций проходил в Москве. Совет является важным форматом взаимодействия России и Франции, пишет ТАСС.