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19:35   11 Сентября 2020
Политика

Париж оповестил РФ о переносе переговоров министров

Париж оповестил РФ о переносе переговоров министров

Французская сторона сообщила России о решении перенести заседание Совета сотрудничества по вопросам безопасности с участием глав МИД и минобороны обеих стран. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Заседание Совета сотрудничества Москвы и Парижа по безопасности было запланировано на 14 сентября. По словам Захаровой, Франция решила перенести мероприятие на более поздний срок из-за "неких обстоятельств".

Совет сотрудничества по вопросам безопасности образован в 2002 году. Последний раунд консультаций проходил в Москве. Совет является важным форматом взаимодействия России и Франции, пишет ТАСС.

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Автор: Яна Либерман
#франция #мид #минобороны

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