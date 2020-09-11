19:28 11 Сентября 2020Происшествия
Суд арестовал за мошенничество замглавы департамента Минпромторга
Задержанный заместитель руководителя департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антон Исаев останется под арестом до 13 октября.
В пятницу, 11 сентября, суд арестовал заместителя главы департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антона Исаева. Некоторое время назад была проведена доследственная проверка. В ходе нее сообщалось о том, что государству был нанесен ущерб действиями компании "ООО Аквасервис".
Исаев был заключен под стражу. Суд вменяет ему мошенничество в особо крупном размере. Сейчас следствию оказывается необходимая помощь со стороны Минпромторга. Сам же арестованный находится в статусе обвиняемого.