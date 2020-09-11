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19:28   11 Сентября 2020
Происшествия

Суд арестовал за мошенничество замглавы департамента Минпромторга

Суд арестовал за мошенничество замглавы департамента Минпромторга

Задержанный заместитель руководителя департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антон Исаев останется под арестом до 13 октября.

В пятницу, 11 сентября, суд арестовал заместителя главы департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антона Исаева. Некоторое время назад была проведена доследственная проверка. В ходе нее сообщалось о том, что государству был нанесен ущерб действиями компании "ООО Аквасервис".

Исаев был заключен под стражу. Суд вменяет ему мошенничество в особо крупном размере. Сейчас следствию оказывается необходимая помощь со стороны Минпромторга. Сам же арестованный находится в статусе обвиняемого.

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Автор: Юлия Яковлева
#арест #мошенничество #взятки

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