Более 200 тысяч наблюдателей направлены на избирательные участки РФ

Более 230 тысяч наблюдателей направлены на избирательные участки России, сообщил ЦИК РФ.

Центризбирком России уточняет, что от политических партий направлено 95 805 наблюдателей, а от кандидатов — 85 598 человек. По данным ЦИК, от Общественной палаты РФ на голосовании присутствуют 56 018 наблюдателей.

Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено более 78 тысяч мандатов. Состоятся довыборы депутатов Госдумы, выборы депутатов законодательных собраний и прямые выборы высших должностных лиц регионов.