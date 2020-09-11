Украинская власть устранилась от обеспечения больниц оборудованием

Депутат Верховной рады, лидер партии «За Майбутнє» Игорь Палица заявил, что украинская экономика больше не выдержит жесткого карантина, поэтому больницам следует готовиться к серьезной нагрузке из-за эпидемии COVID-19.

По его словам, Киев фактически устранился от обеспечения больниц оборудованием, «повесив» это на местные власти. При этом, министерство здравоохранения Украины только недавно заявило о необходимости закупки кислородных баллонов.

«Только сейчас государство думает, где оно найдет это все. Мы же это делаем уже полгода. Потому что кислородных концентраторов в стране на вчерашний день было всего 13 штук, и 100 будет только в конце сентября, поэтому мы здесь делаем все сами», — разъяснил Игорь Палица.

Минздрав Украины, по словам депутата Рады, отказывается давать сертификат лаборатории, которую самостоятельно построили на деньги из местного бюджета. Хотя лаборатория может ежедневно проводить около 500 ПЦР-тестов.

Политик отметил, что лаборатория работает без разрешения, поскольку медлить некогда — нужно готовиться спасать людей. Однако местные власти, стараясь помочь областным больницам, все равно «вредят» украинцам, поскольку из-за нехватки денег не решают текущие проблемы.

«И когда спрашивают, помогает ли нам государство, то от него ноль помощи — всего за счет местных бюджетов. А 120 миллионов местного бюджета, которые пошли на счет областной больницы, — это не построенные дороги, не построенные садики, не отремонтированные школы, столовые, пенсионеры, оставленные без помощи. Потому что область и город думают о людях, а государство думает, как провести тендер, на котором заработать 40% рентабельности», — сказал Палица.

Политик подчеркнул, что на карантин Украина уже не пойдет, поэтому первоочередная задача — увеличить количество кислородных точек и возможностей для ПЦР-тестирования. Только полное медицинское обеспечение и своевременное тестирование остановят эпидемию COVID-19, считает Палица.