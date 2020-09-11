Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:36   11 Сентября 2020
Ближнее зарубежье

Украинская власть устранилась от обеспечения больниц оборудованием

Украинская власть устранилась от обеспечения больниц оборудованием

Депутат Верховной рады, лидер партии «За Майбутнє» Игорь Палица заявил, что украинская экономика больше не выдержит жесткого карантина, поэтому больницам следует готовиться к серьезной нагрузке из-за эпидемии COVID-19.

По его словам, Киев фактически устранился от обеспечения больниц оборудованием, «повесив» это на местные власти. При этом, министерство здравоохранения Украины только недавно заявило о необходимости закупки кислородных баллонов.

«Только сейчас государство думает, где оно найдет это все. Мы же это делаем уже полгода. Потому что кислородных концентраторов в стране на вчерашний день было всего 13 штук, и 100 будет только в конце сентября, поэтому мы здесь делаем все сами», — разъяснил Игорь Палица.

Украинская власть устранилась от обеспечения больниц оборудованием

Минздрав Украины, по словам депутата Рады, отказывается давать сертификат лаборатории, которую самостоятельно построили на деньги из местного бюджета. Хотя лаборатория может ежедневно проводить около 500 ПЦР-тестов.

Политик отметил, что лаборатория работает без разрешения, поскольку медлить некогда — нужно готовиться спасать людей. Однако местные власти, стараясь помочь областным больницам, все равно «вредят» украинцам, поскольку из-за нехватки денег не решают текущие проблемы.

«И когда спрашивают, помогает ли нам государство, то от него ноль помощи — всего за счет местных бюджетов. А 120 миллионов местного бюджета, которые пошли на счет областной больницы, —  это не построенные дороги, не построенные садики, не отремонтированные школы, столовые, пенсионеры, оставленные без помощи. Потому что область и город думают о людях, а государство думает, как провести тендер, на котором заработать 40% рентабельности», — сказал Палица.

Политик подчеркнул, что на карантин Украина уже не пойдет, поэтому первоочередная задача — увеличить количество кислородных точек и возможностей для ПЦР-тестирования. Только полное медицинское обеспечение и своевременное тестирование остановят эпидемию COVID-19, считает Палица.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#украина #общество #больницы #covid-19

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...