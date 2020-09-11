Страны ЕС осудили Турцию за агрессивную политику в Средиземном море

Провокации Турции в Средиземноморье не остались незамеченными. Евросоюз подготовит пакет санкций, если эти случаи не прекратятся. Это решение было принято по завершению саммита ЕС.

Страны южной части Евросоюза собрались на саммит на территории французского острова Корсика. Основной темой обсуждения стала сложившаяся ситуация в Средиземном море, а также негативная обстановка на его акватории. Государства согласились, что именно Турция создает в Средиземноморье точки напряженности, передает Федеральное агентство новостей.

"ЕС готов составить список санкций против Турции, если она не пересмотрит свои политические шаги", — говорится в заявлении.

В случае, если Анкара не откажется от таких действий, то будет подготовлен пакет санкций, сказано в совместном заявлении. Также страны ЕС отметили важность соблюдения оружейного эмбарго для Ливии.