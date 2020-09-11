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18:52   11 Сентября 2020
Общество

Стоматолог объяснила, какие недуги могут спровоцировать больные зубы

Стоматолог объяснила, какие недуги могут спровоцировать больные зубы

Проблемы с зубами могут спровоцировать некоторые болезни. Какие именно, рассказала стоматолог-терапевт, главный врач стоматологической клиники Евгения Богаева.

Обычный кариес может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем. Опасные бактерии, попадая в желудок и кишечник, вызывают хроническое воспаление, отметила стоматолог-терапевт, главный врач стоматологической клиники Евгения Богаева. Подобное может привести к гастриту, язве или воспалению двенадцатиперстной кишки.

Известны случаи влияния патогенных бактерий из ротовой полости на сердечно-сосудистую систему, пишет NEWS.ru. Чтобы избежать этого, нужно соблюдать правила гигиены. Существуют специальные средства, которые борются с патогенными микроорганизмами, разрушающими зубную эмаль.

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Автор: Яна Либерман
#здоровье #болезни #зубы

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