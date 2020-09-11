Эксперт Журавлев рассказал о влиянии теракта 11 сентября на политику США

Крупнейший теракт, произошедший в США 11 сентября 2001 года, серьезно повлиял на политику Америки, которая начала проявлять агрессию по всему миру, заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Теракт 9/11, "башни-близнецы" — трагедия, известная на весь, как крупнейший теракт в истории человечества. 11 сентября 2001 года террористы захватили самолеты — два из них врезались в 110-этажные "башни-близнецы" Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один в Пентагон. В той страшной трагедии погибли тысячи людей, а горящие и падающие небоскребы показывали по всем телеканалам. Ответственность за теракт взяла террористическая организация "Аль-Каида" (запрещена в РФ) и ее лидер Усама бен Ладен, которого Америка ликвидировала спустя десять лет, пишет "Экономика сегодня".

Журавлев подчеркнул, что именно теракт 9/11 серьезно повлиял на политику США: стали приниматься законы, которые расширили полномочия власти, спецслужбы получили право на открытое прослушивание разговоров и стали вмешиваться в жизнь граждан без судебных санкций, а подозреваемых в терроризме стало можно содержать под стражей без предоставления адвоката и предъявления обвинения. Иными словами, и без того "полицейское государство" еще больше "развязало себе руки". Америка ввела военные силы в Афганистан и Ирак, по сути, открывая себе "карт-бланш" на вторжения по всему миру. В США начали отказываться от демократических прав, и страна стала готова проявить агрессию не только на "врагов", но даже в отношении тех, кто с ней просто в чем-то не согласен, рассуждает эксперт.

США сделали "скачок" к экстремистскому мировосприятию. Америка не хотела особого противостояния с РФ, но логика США "есть американцы и есть враги" не оставляла больше никаких вариантов: Россия попала в список "противников", и последствия этого американского "скачка" к однополярному миру можно наблюдать до сих пор, заключает Журавлев.