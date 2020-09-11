МИД РФ надеется на нормализацию отношений Китая и Индии

Россия выражает надежду на мирное урегулирование напряженности на границе Индии и КНР. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на брифинге.

Москва продолжает следить за развитием ситуации в отношениях Пекина и Нью-Дели, отметила Захарова. Россия уважает желание КНР и Индии самостоятельно действовать в этом вопросе, добавила она.

"Рассчитываем, что эти государства, как ответственные члены международного сообщества, смогут найти взаимоприемлемые мирные пути скорейшего урегулирования напряженности", — сказала представитель МИД.

Обстановка на индийско-китайской границе накалилась после столкновения военных сил обеих стран. Пекин и Нью-Дели увеличили присутствие своих войск в этом районе, пишет ТАСС.