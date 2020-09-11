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18:19   11 Сентября 2020
Армия

США сократят число военнослужащих в Афганистане в течение двух месяцев

США сократят число военнослужащих в Афганистане в течение двух месяцев

Число военнослужащих США в Афганистане планируется сократить до 4 тыс. человек в течение одного-двух месяцев, сообщил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

Также указано, что после сокращения воинский контингент ВС США на территории Афганистана составит 4,5 тыс. солдат, сообщает РИА Новости. Сокращение контингента ранее анонсировал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что в Афганистане останется 4 тыс. солдат, а в Ираке — 2 тыс.

Он отметил, что сокращение числа военнослужащих будет завершено за "весьма непродолжительный период времени". Оставшиеся военные призваны помогать силам безопасности этих стран.

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Автор: Яна Либерман
#дональд трамп #сша #афганистан

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