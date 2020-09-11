Клинцевич считает опасным перевод летчика Ярошенко в частную тюрьму США

Перевод летчика Константина Ярошенко в частную тюрьму может быть опасным, так как неизвестно, какими будут условия в дальнейшем, заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Сенатор предположил, что пребывание Ярошенко в частной тюрьме, скорее всего, будет оплачивать не семья летчика, а кто-то из заинтересованных лиц. Клинцевич не исключил возможности, что таким способом западные спецслужбы хотят добиться от Ярошенко каких-то признаний, передает телеканал "360".

Юрист Михаил Федотов вспомнил о рассказах знакомых экспертов из США, которые говорили об условиях содержания в американских тюрьмах. В США часто нарушаются права человека, находящего в заключении, рассуждает юрист. Частная тюрьма, вероятно, оплачивается из бюджета, но там могут быть и платные услуги. Вполне объяснимо, что Ярошенко сам не хочет перевода, так как если он уже подружился с сокамерниками, то перевод воспринимается им крайне негативно, заключил Федотов.

В 2011 году Ярошенко приговорили к 20 годам тюрьмы за попытку доставить в США крупную партию наркотиков.