Проект Минтранса по борьбе с пробками сравнили с налогом на дождь из «Чиполлино»

Минтранс РФ подготовил новый проект транспортной стратегии, согласно которому проезд в общественном транспорте в 2035 году предлагается сделать бесплатным. Но взамен ведомство предлагает брать плату с автомобилистов за проезд по дорогам регионального значения. А через 15 лет — со «всех категорий пользователей дорог».

Как полагают в министерстве, введение таких мер простимулирует людей отдавать предпочтение общественному транспорту, что сократит пробки в мегаполисах и разгрузит дороги. Также в Минтрасе россиянам предлагают пересесть на велосипеды, самокаты и другие виды не моторизированного транспорта, сообщает издание РБК со ссылкой на министерство.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков считает проект провокационным, а его публикацию перед единым днем голосования — неразумным шагом.

«Если в целом брать, то, конечно, экзотическое предложение, оторванное от жизни совершенно. Предлагать альтернативу автомобильному транспорту самокаты и велосипеды, это за гранью разумного. Глупость человеческую комментировать сложно. Более того, я подчеркиваю, что это обновленная версия проекта, то есть люди думали над этим не один раз!» — выразил свое мнение «Политике Сегодня» депутат.

Лысаков убежден, что необходимо достроить дороги, а не пересаживать автовладельцев на самокаты. По его оценке, недостроенными остаются 50% дорог. Политик видит будущее в переходе на электромобили, которые уже выпускают. Такие авто экологичны и обходятся в несколько раз дешевле обычной машины на топливе.

«Транспортная стратегия об этом не задумывается, предлагает нам мускульную силу в качестве альтернативы, и, конечно же, все это выглядит не просто экзотически, это выглядит откровенно глупо. Неадекватно и глупо. Я сразу скажу, что документ этот я не читал, только посмотрел открытые источники и этого мне уже достаточно, чтобы потерять интерес к дальнейшим нюансам», — поделился собеседник.

В качестве примера политик привел отрывок из произведения «Чиполлино», в котором предлагают ввести налог на дождь.

«Вот мы в таком направлении идем. Это, конечно, очень прискорбно все», — посетовал Лысаков.

Напомним, в 2014 году Минтранс разработал законопроект «Об организации дорожного движения». В рамках проекта вводить, ограничивать или запрещать платный проезд в отдельные муниципальные районы или города могли органы местного самоуправления. Правительство внесло законопроект в Госдуму в апреле 2016 года.