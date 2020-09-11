Сатановский крепко возмутился командным тоном Запада по отношению к России

Российского политолога Евгения Сатановского поразил тон, в котором западные страны теперь говорят с РФ, полагая это нормальным. По его словам, политики и журналисты, антироссийские и нейтральные говорят исключительно в повелительном тоне: «вы должны предоставить», «вы обязаны расследовать», «виновные должны быть наказаны».

«Неважно, кто, неважно, в чем, неважно, за что. Главное, мы всем все должны. Какого лешего?!», — задался вопросом политолог.

Евгения Сатановского возмутило, что западные страны, которые с древности демонстрируют «подлость, тиранию, предательство и агрессивность, зверство, расизм, ксенофобию и нетерпимость», что-то требуют от РФ.

«Про свой Арканар мы сами все знаем, но их Ирукан с Соаном не лучше. Скорее хуже. Так что шли бы они», — добавил политолог.

Не нужно Западу на самом деле ничего из того, что он требует, продолжил Сатановский.

«Все они преотлично знают. Про малайзийский боинг и про Скрипалей. Про наше «вмешательство» в их выборы и про Навального. Про химические провокации в Сирии, которые прикрывает ОЗХО, и про исламистских террористов самых людоедских типов и видов, которых пестует все западное дипломатическое, разведывательное и военное сообщество», — разъяснил политолог.

Сатановский напомнил об ответе запорожских казаков на ультиматум османского султана прекратить нападать на Блистательную Порту и сдаться.

Существует предание, что в ходе русско-турецкой войны 1672—1681 годов, прежде чем отправить войска на Запорожскую Сечь, султан потребовал, чтобы запорожцы покорились ему как владыке всего мира и наместнику бога на Земле. Запорожцы ответили на письмо, но не стеснялись в выражениях, отрицали всякую доблесть султана и жестоко насмехались над кичливостью «непобедимого рыцаря».

«Разве что написать письмо, вроде того, которое казаки писали турецкому султану, и разослать им по копии. Все равно его в современных реалиях, чтобы Трампу и Джонсону, Меркель и Макрону смысл был понятен, переписывать придется, актуальных выражений добавлять. С 1673 года много чего в ругательном лексиконе добавилось, а кое что ушло, устарев. Но нам же надо, чтобы до них все дошло? Ну, придется постараться», — завершил Сатановский.

Ранее политолог объяснил, как Москва разрушила планы Вашингтона. По его словам, богатые и прогрессивные США имеют возможность уничтожить РФ. Однако и Россия, со своей стороны, единственная страна, способная уничтожить США.

Такой Россию сделала «построенная на ахинее» агрессивная американская политика, из-за которой Москва в последние годы решительнее действует в геополитике, а также стремительно развивает и внедряет передовые программы вооружения.