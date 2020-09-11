Союз журналистов РФ сообщит правозащитникам о блокировке приложений ВГТРК

Международные правозащитные организации получат уведомление от Союза журналистов России о том, что американская корпорация Apple собирается блокировать несколько приложений ВГТРК, работающих на территории Украины.

Apple ранее сообщила Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании, что удалит из украинского каталога App Store несколько приложений ВГТРК. Имеются в виду популярные приложения "Россия-1", "Вести FM", "Вести.ру" и "Россия. Телевидение и радио".