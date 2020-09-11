Массовые поставки новейшего вооружения в армию РФ поставит США в тупик

Военный эксперт Юрий Котенок в эфире радио Sputnik прокомментировал отработку американскими бомбардировщиками ударов по территории России. О проведении подобных учений со стороны США ранее сообщал главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин.

По информации Суровикина, в конце августа 2020 года американские бомбардировщики отработали несколько ударов крылатыми ракетами по России. На брифинге для иностранных военных атташе он отметил, что три самолета В-52Н стартовали с британской авиабазы Фэрфорд, после чего пролетели по территории Нидерландов, Польши, Германии и стран Балтии.

«По нашей оценке, в ходе этого мероприятия экипажи B-52H отработали выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара по объектам в Калининградской области и других западных регионах нашей страны», — подчеркнул главнокомандующий ВКС РФ.

За несколько дней до этого американцы также провели учебные стрельбы на показательных маневрах Allied Sky. Тогда военнослужащие отрабатывали применения крылатых ракет над территорией Эстонии и акваторией центральной части Черного моря. Суровикин добавил, что такое применение военной авиации в непосредственной близости от российских границ носит «враждебный и провокационный характер».

Пограничники ВС РФ следили за маневрами американских бомбардировщиков на протяжении всего их полета. Российские истребители блокировали периодические попытки B-52H приблизиться к границам страны.

Главный редактор портала «Сегодня.ру» Юрий Котенок в эфире радио Sputnik обратил внимание, что маневры американских бомбардировщиков и отработка ударов по территории РФ беспокоят его:

«Удары американских стратегических бомбардировщиков отрабатывались не только по Калининградской области, они также имитировали удары по объектам материковой части России – по южному военному округу, а также по Мурманску, по Тикси. Из Луизианы взлетали бомбардировщики и имитировали пуски с Северного полюса по нашим военным базам. Это мероприятие произошло впервые за последние несколько десятков лет. На самом деле это чрезвычайно тревожная информация. Потому что аппетиты мирового гегемона, который желает каким-то образом "наказать" Россию, не только не уменьшаются, но и, наоборот, возрастают».

Котенок добавил, что Россия должна реагировать на подобные угрозы извне поддержанием своих вооруженных сил в боеспособном состоянии.

«Считаю, что необходимо форсировать дальнейшие массовые поставки на вооружение нашего гиперзвукового, лазерного и иных видов нового оружия, которое может поставить наших "партнеров" в тупик, потому что на него у них пока ответа нет», — заключил военный эксперт.

Всего за август 2020 года российские истребители 27 раз поднимались в воздух, чтобы перехватить иностранные самолеты-разведчики. Их отслеживали над Баренцевым, Балтийским, Охотским и Черным морями.