Главный судмедэксперт России добровольно покинул пост

Главный судмедэксперт России Андрей Ковалев написал заявление на увольнение. Известно, что он решил уйти с работы, изъявив свое желание.

Главный внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе, директор Российского центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава России Андрей Ковалев покинул свой пост.

Заявление об увольнении главный судмедэксперт России написал еще в понедельник, 7 сентября. Такое решение Ковалев принял добровольно. Источник утверждает, что его уход связан с нарушениями трудовой дисциплины.

Андрея Ковалева назначили директором центра в 2012 году. До этого он являлся сотрудником Центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны.