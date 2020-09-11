17:51 11 Сентября 2020Общество
Главный судмедэксперт России добровольно покинул пост
Главный судмедэксперт России Андрей Ковалев написал заявление на увольнение. Известно, что он решил уйти с работы, изъявив свое желание.
Главный внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе, директор Российского центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава России Андрей Ковалев покинул свой пост.
Заявление об увольнении главный судмедэксперт России написал еще в понедельник, 7 сентября. Такое решение Ковалев принял добровольно. Источник утверждает, что его уход связан с нарушениями трудовой дисциплины.
Андрея Ковалева назначили директором центра в 2012 году. До этого он являлся сотрудником Центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны.