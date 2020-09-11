Погребинский: Меркель может ставить ультиматумы Украине, но не России

Разговаривать с Россией тем бескомпромиссным тоном, который допустила канцлер Германии Ангела Меркель при заявлении об «отравлении» оппозиционного блогера Алексея Навального, недопустимо. Такое мнение высказал украинский политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала «NewOne», сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

Канцлер ФРГ Ангела Меркель потребовала от Москвы отреагировать на отравление Алексея Навального. Меркель отметила, что Навальный стал жертвой нападения с использованием химического отравляющего вещества из группы «Новичок»https://t.co/aAcd8AVZ5F pic.twitter.com/Dg1BPlkrir — РБК (@ru_rbc) September 2, 2020

Как считает Погребинский, претензии Берлина к Москве по поводу ситуации с Навальным приобрели ультимативный характер. Так, например, во вторник, 8 сентября, Институт фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии отказался предоставлять дополнительные разъяснения об отравлении блогера «по соображениям секретности».

«Если будет развиваться ситуация этого кризисного напряжения между правительствами РФ и Германии, причем она с самого начала по инициативе Меркель приобрела неожиданно жесткий, бескомпромиссный тон, я бы даже сказал наглый, которым лидер Германии сделала заявление и продолжение этой темы по типу того, что мы знаем точно, что произошло, но мы вам не скажем и никаких документаций не приведем, а вы разберитесь и доложите. Так можно разговаривать с украинским руководством, но так нельзя разговаривать с РФ», — выразил мнение Погребинский.

Кроме того, в партии Ангелы Меркель также призвали не раскрывать России результаты обследования политика.

«Федеративная Республика [Германия] не должна раскрывать данные, потому что российские спецслужбы только того и ждут. Тогда они смогут установить, какие методы анализа применялись», — сказал внешнеполитический эксперт фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Родерих Кизеветтер.

По мнению украинского политолога, такая позиция Германии может поставить под угрозу идею нормандского формата — переговоры по мирному урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. В них принимают участие Россия, Украина, Германия и Франция.

«Не думаю, что Путин сейчас станет обсуждать с Меркель какие-то вопросы, связанные с нормандским форматом. <…> То есть там наметилась очень серьезная трещина в отношениях Берлина и Москвы. И мне кажется, сама тема “Нормандии” и нормандского формата отодвинута на неопределённое будущее», — полагает политтехнолог.

О том, что президент России Владимир Путин не настроен на разговор с Ангелой Меркель, свидетельствует и недавнее возмущение, выказанное послу Германии в Москве Министерством иностранных дел РФ. В дипведомстве сообщили, что «решительный протест» связан с выдвижением правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов по поводу госпитализации Навального, а также с очевидной попыткой Берлина дискредитировать Россию на международной арене.

«Поэтому в Москве вызвали посла Германии, сделали выговор, и я не слышал, чтобы дальше какой-то разговор был. Хотя раньше Меркель и Путин разговаривали достаточно часто по разным более или менее серьезным поводам, а здесь повод куда уж более серьезный. Тем не менее, такого разговора не было», — констатирует Погребинский.

Сегодня замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак прибыл в Берлин на переговоры политических советников лидеров стран «нормандской четверки». Как сообщили в посольстве России в ФРГ, встреча пройдет в ведомстве федерального канцлера.

В Берлине начались переговоры политсоветников глав государств "нормандского формата". Украинскую делегацию возглавляет вице-премьер-министр Алексей Резников, также в ее составе глава ОП Андрей Ермак. С российской стороны в мероприятии участвует замглавы АП РФ Дмитрий Козак. — Запрещённая Украина (@godeye_ua) September 11, 2020

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков выразил надежду, что встреча политсоветников даст ощутимый результат. «Любой очный диалог помощников по теме урегулирования на юго-востоке Украины, конечно, важен», — отметил Песков.

На последней встрече, 3 июля, по словам Дмитрия Козака, прорыва достичь не удалось.