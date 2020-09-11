Польша раскрыла «небольшую тайну» о месте Минска в Люблинском треугольнике

Директор Восточного департамента МИД Польши Ян Хофмокл заявил, что власти Белоруссии были заинтересованы так называемым Люблинским треугольником – политическом объединении с европейскими соседями. Однако спустя время страна отказалась от этой идеи, передает портал «Украина.ру».

Хофмокл рассказал, что еще весной 2020 года в создании Люблинского треугольника помимо Украины, Польши и Литвы была заинтересована и Белоруссия.

«Я открою небольшую тайну: треугольник еще в мае должен был быть квадратом, когда мы начинали переговоры с нашими партнерами… В таком случае и сама Беларусь признала бы, что ее позиция на международной арене будет зависеть от характера выстраивания отношений с Западом», — отметил директор Восточного департамента польского МИД.

Если бы первоначальное желание Минска сохранилось, то участие страны в этом союзе означало бы намерение выстроить диалог с Западом, полагает Ян Хофмокл. По его словам, со временем белорусские власти отказались от своей идеи, причины такого решения не сообщались.

28 июня 2020 года в польском городе Люблине был основан Люблинский треугольник. Его создали главы внешнеполитических ведомств Литвы, Польши и Украины — Линас Линкявичус, Яцек Чапутович и Дмитрий Кулеба. Подобный формат подразумевал своеобразную платформу для встреч представителей стран и обмена информацией между ними.