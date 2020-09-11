Минкомсвязь продолжит работать под названием Минцифры

Официальное сокращенное название Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ изменилось на "Минцифры России". Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Министерство связи и массовых коммуникаций сменило название в мае 2018 года. Соответствующий указ подписан российским президентом Владимиром Путиным. Ведомство стало официально известно в качестве Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, однако сокращенное название осталось прежним.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в тот момент занимавший пост премьер-министра, заявлял, что переименование министерства необходимо для "реализации цифровой повестки дня", пишет ТАСС.