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17:16   11 Сентября 2020
Политика

Минкомсвязь продолжит работать под названием Минцифры

Минкомсвязь продолжит работать под названием Минцифры

Официальное сокращенное название Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ изменилось на "Минцифры России". Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Министерство связи и массовых коммуникаций сменило название в мае 2018 года. Соответствующий указ подписан российским президентом Владимиром Путиным. Ведомство стало официально известно в качестве Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, однако сокращенное название осталось прежним.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в тот момент занимавший пост премьер-министра, заявлял, что переименование министерства необходимо для "реализации цифровой повестки дня", пишет ТАСС.

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Автор: Василий Пименов
#правительство #минкомсвязь #Минцифры

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