Малькевич рассказал о подготовке ОП к антироссийским вбросам 13 сентября

Представители российской Общественной палаты (ОП) готовы к потоку провокационной информации, которая будет появляться на западных интернет-ресурсах на фоне единого дня голосования. Об этом сообщил член ОП России Александр Малькевич.

По словам эксперта, Общественная палата ведет подготовку к провокациям со стороны Запада. Иностранные новостные ресурсы 13 сентября будут распространять большое количество недостоверной информации, которая направлена на дискредитацию голосования.

Александр Малькевич подчеркнул, что западные соцсети могут блокировать любые российские публикации о голосовании, если посчитают нужным, передает ТАСС.

ЦИК России ранее рассказал о явке при электронном голосовании, пишет телеканал "360".