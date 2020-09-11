Власти Сочи вывезут туристов на искусственный остров
Администрация Сочи планирует построить искусственный остров для туристов недалеко от береговой линии, который будет обладать всей необходимой «туристической инфраструктурой», сообщается на официальном сайте мэрии.
«Это масштабный проект, который планируется реализовать в акватории Черного моря на удалении в 150 метров от береговой линии на искусственном земельном участке общей площадью насыпного острова 8000 квадратных метров», — заявил председатель правления «Союза развития туризма в РФ» Сергей Кривоносов.
Идея возникла после встречи зампреда комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Кривоносова с мэром Сочи Алексеем Копайгородским. Они обсудили варианты благоустройства знаменитой сочинской набережной, а также строительство новых туристических объектов, в том числе и «Остров Сочи». Глава курорта заинтересовался сотрудничеством с «Союзом развития туризма в РФ» по этому проекту.
В беседе с «Политикой Сегодня» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, председатель сочинского Городского Собрания в 2000-х годах, рассказал, что идея создания отдельного острова для туристов возникла не впервые.
«Идея, конечно, не нова. Когда я работал в Сочи, уже высказывались такие идеи. Такие насыпные территории более выгодны с экономической точки зрения, потому что стоимость насыпного участка значительно меньше, чем прибрежного. А набережная в Сочи уже и так перенасыщена разными объектами», — заявил Барзыкин.
Черноморское побережье вплоть до Анапы, в отличие от средиземноморского, не может похвастаться достаточным числом небольших бухт, что исключает удобное занятие «яхтингом» (использование яхт для гонок и туризма). Для этих целей как раз и создавались несколько искусственных бухт, поэтому опыт создания насыпных территорий в Сочи есть, заверил вице-президент Российского союза туриндустрии.
«Впрочем, нужно учитывать, что это все не должно нарушать экологического равновесия в регионе. Создание "острова Сочи" поможет сохранить допустимое состояние пляжной полосы, которая сегодня не так часто подсыпается. Пляжи понемногу вымываются. Искусственный остров поможет сменить конфигурацию течений, и этот процесс будет происходить медленнее. Но думая об островах, не стоит забывать и о суше», — подчеркнул Барзыкин.
«Остров Сочи» расширит рекреационную зону одного из главных российских курортов, уверен собеседник «Политики Сегодня». Отвечая на вопрос о том, почему подобные проекты не были реализованы ранее, Барзыкин указал на их сложность:
«Вы же понимаете, что проектировать гораздо проще, чем строить. Причины всегда были разные. Но самих проектов было немало. Поэтому насчет нынешнего проекта тоже нужно анализировать: есть ли инвестор, какая экологическая нагрузка, как это вписывается в генплан города и так далее. Нужно все просчитать, чтобы это не был необитаемый остров».
По мнению специалиста, остров будет востребован у туристов — уже сейчас пляжи в городе переполнены.
«Место можно найти только где-то до половины десятого утра. И не вся территория, которую можно было бы приспособить под пляж, обустроена так, как надо. Остров даст разрядку в этом плане. Так что я верю – остров будет», — заключил Барзыкин.
На сайте сочинской администрации сказано, что нынешняя эпидемиологическая обстановка в Сочи позволила городу выйти на уровень прошлого года по заполняемости. В пик сезона все санатории и гостиницы были заполнены на 98%. За три летних месяца курорт посетило больше двух миллионов человек. Более 400 тысяч отдыхающих побывали в городе впервые.
В 2020 году из-за пандемии COVID-19 туристический сезон начался с опозданием. С 1 июня в Сочи заработали лишь 23 санатория с медицинской лицензией. Общий карантин сняли 21 июня. Только с этого дня туристы получили возможность приезжать в город без каких-либо ограничений.