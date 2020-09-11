Минобороны Сербии отменило около 200 совместных военных учений

Сербская армия отменила почти 200 совместных военных маневров в рамках решения правительства страны о заморозке всех учений на полгода. Об этом в пятницу, 11 сентября, рассказал министр обороны Сербии Александр Вулин.

По словам главы ведомства, армия Сербии отменила сотни военных учений, включая восемь крупных международных маневров со странами Востока и Запада. Он уточнил, что ведомство исполнило указ сербских властей о приостановке всех военных маневров на шесть месяцев.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Сербии отменить военные учения с другими странами. Представитель Кремля уточнил, что Москва уважает позицию сербских властей и не относит ее на свой счет.