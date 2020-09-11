Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:59   11 Сентября 2020
Экономика

Россияне могут получить налоговый вычет за услуги самозанятых

Россияне могут получить налоговый вычет за услуги самозанятых

Необходимо расширить перечень оснований для предоставления гражданам России налогового вычета, предусмотрев такую возможность и при получении услуг от самозанятых россиян. Об этом заявил член Комитета ГД по бюджету и налогам Айрат Фаррахов.

Налоговый вычет на сегодняшний день можно получить только с услуг, предоставленных репетиторами с ИП. При этом по разным причинам специалисты регистрируются в качестве самозанятых, и здесь есть серьезный потенциал для "обеления рынка", отметил Фаррахов в беседе с "Парламентской газетой".

Особое внимание нужно уделить вопросам в сфере здравоохранения, подчеркнул парламентарий. Ведь оформить налоговый вычет можно по широкому спектру медицинских услуг, с покупки лекарств и специализированных товаров. Однако пользуются такой возможностью лишь половина российских граждан.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#госдума #налоговый вычет #самозанятые #фаррахов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...