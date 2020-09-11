Россияне могут получить налоговый вычет за услуги самозанятых

Необходимо расширить перечень оснований для предоставления гражданам России налогового вычета, предусмотрев такую возможность и при получении услуг от самозанятых россиян. Об этом заявил член Комитета ГД по бюджету и налогам Айрат Фаррахов.

Налоговый вычет на сегодняшний день можно получить только с услуг, предоставленных репетиторами с ИП. При этом по разным причинам специалисты регистрируются в качестве самозанятых, и здесь есть серьезный потенциал для "обеления рынка", отметил Фаррахов в беседе с "Парламентской газетой".

Особое внимание нужно уделить вопросам в сфере здравоохранения, подчеркнул парламентарий. Ведь оформить налоговый вычет можно по широкому спектру медицинских услуг, с покупки лекарств и специализированных товаров. Однако пользуются такой возможностью лишь половина российских граждан.