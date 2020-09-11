США поддерживают незаконные митинги в Белоруссии

Власти Соединенных Штатов поддерживают незаконные акции в Белоруссии. Такое мнение выразил первый замгоссекретаря Госдепа Стивен Биган.

Несогласованные акции проходят с начала августа. Тем не менее США не намерены вмешиваться в происходящее на территории белорусского государства. По словам Бигана, Соединенные Штаты не собираются управлять "оппозицией" или контролировать ее. До этого Министерство иностранных дел России указало на вмешательство западных стран в дела Белоруссии.