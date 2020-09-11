Политическая шутка Лаврова коснулась выборов в США

Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров иронично сообщил, что Китай побеждает в вопросе так называемого "вмешательства" в американские выборы. Политическая шутка от министра прозвучала во время переговоров с руководителем МИД КНР Ван И.

Как сообщил Сергей Лавров, американским политикам все чаще начали задавать вопросы о так называемом "вмешательстве" в избирательный процесс США со стороны России и Китая.

Глава МИД РФ иронично отметил, что Пекин лидирует в этом направлении, а Москва находится на втором месте. Это очень "обидно", поскольку Россия привыкла быть первой, передает ТАСС.

Лавров ранее раскритиковал власти Германии из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным, передает телеканал "360".