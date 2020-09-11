Адвокат Юкша: российские следователи помешают недоумкам реабилитировать нацизм

Следственный комитет РФ создает отдел по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества. По информации СКР, подразделение не только установит виновных в совершении преступлений в годы войны, реализуя, таким образом, принцип неотвратимости наказания, но и предотвратит искажение исторических фактов.

«Победа, которая далась слишком высокой ценой, придает особый смысл всей современной истории и формирует гражданскую позицию нынешних поколений, объединяя все общество единой исторической памятью», — отметил председатель СК России Александр Бастрыкин.

В СК отметили, что деяниям нацистов даже по прошествии десятилетий необходимо давать надлежащую правовую оценку. При этом в ведомстве видят, какую неприемлемую для России позицию занимают отдельные западные страны, оценивая итоги Второй мировой войны.

Эксперт движения «Сильная Россия» по правовым вопросам, адвокат Янис Юкша в беседе с «Политикой Сегодня» согласился с необходимостью создания отдела по расследованию преступлений прошлых лет.

«Это просто необходимо сейчас сделать. Факт реабилитации нацизма казался еще недавно невозможным в нашей стране, а нет. Появились люди с искаженными точками зрения и измученными мозгами, которые пытаются внедрить вот эти идеи, в первую очередь, связанные с реабилитацией фашизма и пересмотра итогов Великой Отечественной войны. Любое искажение должно караться», — сказал адвокат.

Янис Юкша также считает необходимым законодательно закрепить наказание за искажение решений международного судебного процесса над бывшими руководителями гитлеровской Германии, в ходе которого осудили пособников, предателей.

«Я борюсь за стабилизацию законотворчества и не привнесение все новых и новых идей, но здесь просто просятся и просто необходимы изменения в закон. А именно (кроме реабилитаций фашизма) необходимо изменение закона за искажение итогов Нюрнбергского процесса. Просто необходимо привнести в Уголовный кодекс эту идею, где будет четко прописано наказание за подобные деяния и действия», — подчеркнул адвокат.

Годы войны с фашизмом ассоциируются с горем и смертью, поэтому нельзя допустить возрождения и распространения идеологии, продолжил Янис Юкша. Важно сохранить память о героическом подвиге предков.

«Надо преследовать тех негодяев, которые либо по недомыслию, потому что недоумки, либо намеренно пытаются искажать совершенно очевидные исторические события, в которых, я считаю, плотью и кровью российское общество и русский народ участвовал. Гибель стольких людей, страшнейшие разрушения, неизмеримые беды. Это коснулось каждой семьи, поэтому с этим надо работать», — подытожил адвокат.

Накануне, 10 сентября, председатель СК России Александр Бастрыкин участвовал в церемонии возложения цветов, посвященной Дню памяти жертв фашизма (в этом году он приходится на 13 сентября). Церемония прошла в Музее Победы на Поклонной горе. Бастрыкин рассказал, что Следственный комитет активно участвует во всероссийском проекте «Без срока давности», открывает в поисковых и архивных работах новые имена героев, вскрывает и расследует новые факты злодеяний немецко-фашистских захватчиков.