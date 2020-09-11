ФАН и Медиагруппа "Патриот" представят новый тур шоу "Музыкальная сеча"

Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот" представят выпуск отборочного тура шоу "Музыкальная сеча — 2020" 11 сентября в 19:00 часов.

Юля Крыса Котельникова и Затворник столкнутся в певческом поединке. Некоторые песни Крысы исполняла группа "Пилот". Сейчас девушка родом из Санкт-Петербурга занимается сольным творчеством, пишет Федеральное агентство новостей. У Юлии есть не только любительские и концертные записи, но и профессиональный альбом под названием "Сон в клетке".

Затворник приехала в Северную столицу из Норильска и создала группу "Якорное поле". Певица имеет два альбома. Принять участие в шоу может любой желающий. Онлайн-голосование определит финалистов конкурса. Окончательные итоги голосования подведут в декабре 2020 года на сайте ФАН.