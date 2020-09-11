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15:46   11 Сентября 2020
Общество

Умерла мать ведущей Первого канала Екатерины Стриженовой

Умерла мать ведущей Первого канала Екатерины Стриженовой

Мать популярной ведущей Первого канала Екатерины Стриженовой Валентина Яковлевна скончалась.

В пятницу, 11 сентября, стало известно о трагедии, которая произошла в семье популярной телеведущей Екатерины Стриженовой. Ее мать Валентина Яковлевна скончалась. На момент смерти женщине было 79 лет. Она всего месяц не дожила до своего юбилея, который должен был состояться в октябре.

О печальной новости сообщила на своей странице в социальной сети Instagram сестра телеведущей Виктория Андриянова. Стриженова пока что сильно переживает свое горе и от комментариев журналистам она отказалась.

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Автор: Яна Либерман
#смерть #Екатерина Стриженова #горе

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