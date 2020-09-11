Сторонник Навального подкупил избирателей в Новосибирске

Глава новосибирского штаба блогера Алексея Навального Сергей Бойко сомневается в эффективности проекта "Умное голосование" и использует подкуп избирателей для продвижения кандидатуры. Соответствующее видео появилось в Сети.

Как стало известно, один из сторонников Бойко собрал граждан, чтобы объяснить условия получения выплаты. По его словам, каждый из выбранных избирателей должен сфотографировать свой паспорт напротив заполненного бюллетеня на участке для голосования. После этого люди могут вернуться и получить свое "вознаграждение".

Стоит отметить, что среди кандидатов, которых поддерживает "Умное голосование", числится сам Сергей Бойко.

В Совфеде РФ ранее сообщили, что Запад пытался дестабилизировать ситуацию внутри России при помощи ресурсов Навального, передает телеканал "360".