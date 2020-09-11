Украина выкачивает российский газ из транзитного потока в Европу

Переход с начала сентября на импорт газа только при помощи виртуального реверса позволяет Украине забирать около половины газа, который "Газпром" направляет транзитом в Европу.

Данные оператора ГТС Украины свидетельствуют, что 9 сентября на основных точках входа из России в транзитную систему соседней страны физически поступило 152 млн кубометров газа, а вышло только 83 млн.

Предыдущий контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" предусматривал, что транзитный газ на западной границе Украины передается "Газпром экспорту", а затем поступает в Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию. Киеву приходилось прибегать к физическому реверсу, когда российский газ менял собственника и возвращался обратно на Украину, поясняет "Коммерсантъ".

Новое пятилетнее соглашение, заключенное в конце 2019 года, сняло эти ограничения. Схема с виртуальным реверсом снижает затраты Украины на импорт газа из Европы (экономия на транспортных расходах составляет 10–20 долларов за тысячу кубометров) и по сути делает ненужным прямой договор с "Газпромом".