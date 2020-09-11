Мясников назвал сроки формирования коллективного иммунитета от коронавируса

Известный телеведущий, доктор Александр Мясников, высказал мнение, что коллективный иммунитет может выработаться у граждан примерно через два или три года.

Россияне должны быть рады, что в стране растет число новых случаев коронавирусной инфекции. Если легких форм COVID-19 будет много, то быстрее сформируется коллективный иммунитет. То же самое касается и бессимптомных пациентов, рассказал Мясников изданию "Подъем". Он напомнил, что коронавирус не исчез, поэтому со временем будет расти количество положительных результатов тестов. Вся оперативная и точная информация по статистике коронавируса в России отражена на официальном сайте стопкоронавирус.рф.