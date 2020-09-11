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15:36   11 Сентября 2020
Общество

Мясников назвал сроки формирования коллективного иммунитета от коронавируса

Мясников назвал сроки формирования коллективного иммунитета от коронавируса

Известный телеведущий, доктор Александр Мясников, высказал мнение, что коллективный иммунитет может выработаться у граждан примерно через два или три года.

Россияне должны быть рады, что в стране растет число новых случаев коронавирусной инфекции. Если легких форм COVID-19 будет много, то быстрее сформируется коллективный иммунитет. То же самое касается и бессимптомных пациентов, рассказал Мясников изданию "Подъем". Он напомнил, что коронавирус не исчез, поэтому со временем будет расти количество положительных результатов тестов. Вся оперативная и точная информация по статистике коронавируса в России отражена на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Руслан Неглинный
#тест #мясников #коронавирус

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