Лукашенко назвал главные цели для белорусской экономики

Белоруссия избрала верный экономический курс и должна продолжить его, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Разговаривая с учеными в Национальной академии наук, Лукашенко выразил уверенность, что ничего ломать не нужно, следует развивать уже существующие наработки в сельском хозяйстве и машиностроении. Приоритетом является экономическая безопасность государства.

Оценивая текущую ситуацию, он предложил сравнить ее с тем положением дел, которое наблюдалось в Белоруссии после распада Советского Союза. Нынешняя власть будет идти своим путем, как делала это четверть века, и продолжит реформировать экономику. Никакой катастрофы сейчас нет, отметил Лукашенко.

Главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич ранее пояснил, что внимание Лукашенко к состоянию дел в экономической сфере связано с деструктивной деятельностью оппозиции.