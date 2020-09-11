Планы Киева поссорить РФ и Белоруссию привели к противоположному результату

Сближение России и Белоруссии очень беспокоит Киев, который опасается, что взаимная глубокая интеграция северного и восточного соседей может иметь для Украины «негативные последствия».

Об этом ранее в интервью телеканалу «Громадське» заявил украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим.

Комментируя это заявление украинского дипломата, агентство RT напоминает, что ранее Украина, последовав примеру Запада, не признала результатов прошедших в августе в Белоруссии президентских выборов и поставила дипломатические связи с Минском «на паузу». Как заявили в беседе с RT эксперты, Киев планировал извлечь выгоду из нестабильной ситуации в соседней стране, а также из охлаждения российско-белорусских отношений, но просчитался в этом и лишь испортил отношения с ранее лояльно к нему относившимся Минском.

По мнению руководителя Центра системного анализа и прогнозирования Ростислава Ищенко, Киев усматривает в улучшении российско-белорусских отношений военную и геополитическую угрозу для себя, поэтому его эта ситуация беспокоит.

«С моей точки зрения, позиция Киева лишена здравого смысла. Да, нынешний кризис основательно сблизил Москву и Минск, но было бы наивно надеяться, что при Лукашенко Белоруссия могла бы в принципе развернуться на Запад и стать его сателлитом, — заявил политолог. — В Минске всегда прекрасно понимали, что залог сохранения государственности — это нормальные отношения с РФ».

Однако перед началом протестной активности в Белоруссии, отношения между Москвой и Минском пережили целый ряд спорных моментов в торгово-экономической и политической сферах. И возникшая напряженность выразилась в том, что интеграционные процессы Союзного государства начали пробуксовывать. Об этом в беседе с RT напомнил директор международных проектов Института национальной стратегии РФ Юрий Солозобов, по словам которого, возникшая в российско-белорусских отношениях напряженность полностью устраивала Киев.

«В нынешней же ситуации российская поддержка очень сильно помогла Лукашенко. Пока сложно сказать, будут ли какие-то радикальные интеграционные шаги, но значительное потепление отношений налицо», — добавил Солозобов.

По его словам, сейчас у Киева крайне мало инструментов, способных повлиять на позицию белорусских властей. То есть нет вообще никаких инструментов, кроме громких заявлений.

Еще один эксперт RT – директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк – высказал мнение, что вся постмайданная политика Украины выстраивалась с целью рассорить Москву и Минск, однако действия Киева в итоге привели к прямо противоположному результату. Ошибкой украинских властей стало то, что они, идя на поводу у Запада, заморозили все дипломатические контакты с белорусскими коллегами.

«Киев только испортил прежде неплохие отношения с Лукашенко, который, кстати, покровительствовал торгово-экономическому сотрудничеству с южным соседом, несмотря на отсутствие идеологической близости. Теперь Киеву будет крайне сложно восстановить отношения», — считает Данюк.

В заключение эксперт добавил, что ощутимое сближение Москвы и Минска в сложившейся ситуации, также, как и оживление дискуссии по поводу развития Союзного государства, выглядит вполне естественным.