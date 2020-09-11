Хаоса не было, люди проявили единство. Очевидец о терактах 11 сентября

Ровно 19 лет назад боевики запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида» организовали в США серию терактов, которые стали самыми масштабными и кровопролитными за всю современную историю Америки. Погибло 2977 человек.

Ежегодно 11 сентября жители Нью-Йорка видят в небе два столпа света, символизирующих собой знаменитые «башни-близнецы» Всемирного торгового центра.

История терактов

Боевики «Аль-Каиды» подготовили четыре теракта, но один осуществить не удалось.

Утром 11 сентября 2001 года четыре самолета в небе над США захватили террористы. Они взяли в заложники экипаж и перехватили у пилотов управление. Перепуганным пассажирам пригрозили бомбой, если те вздумают помешать планам захватчиков (впоследствии выяснилось, что взрывных устройств у террористов не было).

Рейс номер 11 авиакомпании American Airlines направился к северной башне Всемирного торгового центра, а рейс 175 United Airlines – к южной. Первый достиг цели в 8:46 утра по местному времени. Из-за столкновения в здании возник крупный пожар. Многие из людей, которые находились ниже 94 этажа (именно на этом уровне самолет врезался в небоскреб), смогли эвакуироваться. Спустя полтора часа пожар обрушил здание.

175 рейс столкнулся с южной башней в 9:02 утра. После часового пожара здание также рухнуло. За ним последовала третья башня WTC (World Trade Center, всего торговый комплекс насчитывал семь зданий), которая обрушилась из-за взрывов газа.

Террористы также захватили самолет рейса 77 American Airlines, который направился к зданию Пентагона в Вашингтоне и врезался в западное крыло американского военного ведомства в 09:37 утра. Через 20 минут в штате Пенсильвания упал четвертый захваченный боевиками самолет, рейс 93 United Airlines. Террористы планировали направить его на Белый дом, однако пассажиры попытались ликвидировать членов «Аль-Каиды». В ходе борьбы лайнер рухнул в поле недалеко от Шанксвилла.

Последствия

Во время терактов 11 сентября погибли 2977 человек, не считая 19 террористов. Еще 24 пропали без вести. Делом под кодовым названием PENTTBOM занялось Федеральное бюро расследований (ФБР). Оно стало самым крупным за всю историю существования агентства, к его расследованию было привлечено семь тысяч сотрудников.

Спустя некоторое время ответственность за организацию теракта взял на себя главарь «Аль-Каиды», террорист Усама бен Ладен. За несколько лет до теракта он опубликовал «Декларацию войны американцам, оккупировавшим Земли Двух Святых мест». В ней говорилось, что каждый правоверный мусульманин обязан «уничтожать американцев»:

«Убийство американцев — как военных, так и гражданских, а также их союзников — это долг каждого правоверного мусульманина, который должен использовать для этого любую подходящую возможность, где бы он ни находился».

Через десять лет после трагедии на месте разрушенных башен-близнецов открылся памятный «Мемориал Всемирного торгового центра».

«Политика Сегодня» связалась с главным научным сотрудником Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН, американистом Александром Петровым, который 11 сентября 2001 года находился в американской столице. Тогда чрезвычайные меры безопасности, введенные властями США, помешали ученому вовремя вылететь в Россию — несколько дней были отменены все рейсы.

«В тот день я находился в Вашингтоне и занимался исследовательской деятельностью вместе с коллегами. Мы работали в библиотеке Конгресса США, я занимался изучением Аляски и Калифорнии. Могу сказать, что тогда была очень хорошая организация со стороны правоохранителей. Тогда в крупных американских городах людей просили покинуть здания. И я не видел никакой паники. Люди выходили, полицейские показывали, куда нужно идти. Хаоса не было. Возможно, были отдельные случаи, но я их не видел», — рассказал Петров.

Вечером 11 сентября 2001 года тысячи американцев собрались у знаменитого мемориала Авраама Линкольна, 16-го президента США и человека, который освободил афроамериканцев от рабства.

Жители США не впервые объединились на этом месте. В 1967 году около 50 тысяч человек собрались у памятника американскому лидеру, чтобы устроить «поход на Пентагон» — шествие, которое выражало протест против войны во Вьетнаме. За несколько лет до этого у мемориала Линкольна проповедник Мартин Лютер Кинг произнес свою знаменитую речь под названием «У меня есть мечта».

«В 2001 году люди вновь собрались здесь и выразили поддержку своему правительству и тем пожарным и спасателям, которые принимали участие в разборе завалов и ликвидации последствий катастрофы. Люди проявили единство, они стояли с зажженными огнями. И там были все: и афроамериканцы, и белые, и азиаты. Все, вне зависимости от цвета кожи. Никто не смотрел на национальную, религиозную или этническую принадлежность. Людей объединяла общая трагедия», — подчеркнул эксперт.

Собеседник «Политики Сегодня» обратил внимание, что 11 сентября 2001 года стало переломным днем для тех, кто считал США абсолютно безопасным местом. По словам Петрова, до того момента многие люди были уверены, что отголоски военных конфликтов и столкновений никогда не доберутся до Америки.

«Люди поняли, что нигде нельзя находиться в безопасности, в том числе и в Соединенных Штатах. Многие эксперты и рядовые граждане поддерживали доктрину Томаса Джефферсона, которая гласит, что наращивать армию и вооружение необязательно: достаточно просто проводить "политику изоляции", и тогда все мировые конфликты обойдут страну стороной. События 11 сентября перечеркнули эту точку зрения. Американцы поняли, что весь мир взаимозависим», — добавил Петров.

У здания Пентагона также находится памятный мемориал, которые представлен в виде парка со 184 скамейками – именно столько жизней унесло столкновение самолета со зданием военного ведомства.