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15:19   11 Сентября 2020
Политика

Путин и Лукашенко обсудят двусторонние отношения в Сочи

Путин и Лукашенко обсудят двусторонние отношения в Сочи

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко обсудят во время встречи темы дальнейшего развития двусторонних отношений между государствами, сообщили в Кремле.

Встреча пройдет 14 сентября в Сочи. Главы государств затронут вопросы стратегического партнерства и союзничества между странами. Отдельное внимание будет уделено теме интеграции, которая обозначена в договоре о Союзном государстве. Также Путин и Лукашенко обменяются мнениями по поводу глобальных проектов в различных направлениях и отраслях — торгово-экономической, энергетической, культурной.

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Автор: Яна Либерман
#россия #путин #белоруссия #лукашенко

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