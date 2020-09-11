Путин и Лукашенко обсудят двусторонние отношения в Сочи

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко обсудят во время встречи темы дальнейшего развития двусторонних отношений между государствами, сообщили в Кремле.

Встреча пройдет 14 сентября в Сочи. Главы государств затронут вопросы стратегического партнерства и союзничества между странами. Отдельное внимание будет уделено теме интеграции, которая обозначена в договоре о Союзном государстве. Также Путин и Лукашенко обменяются мнениями по поводу глобальных проектов в различных направлениях и отраслях — торгово-экономической, энергетической, культурной.