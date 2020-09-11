Постпред Сирии при ООН обвинил Турцию в инсценировках химических атак

Заседание Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке должно пройти без присутствия Турции из-за спонсирования терроризма, уверен постоянный представитель Сирийской Арабской Республики при ООН Башар аль-Джаафари. Его слова передает издание SANA.

Именно благодаря протурецким боевикам были устроены провокации против правительства Сирии, включая инсценировки химических атак. В то же время Сирия уничтожила все имеющиеся запасы химического оружия и придерживается Конвенции по запрещению химоружия, передает слова сирийского постпреда Федеральное агентство новостей.

Также он отметил давление со стороны некоторых стран, которое оказывается на Сирию. Продолжаются обвинения в том, будто бы официальный Дамаск не уничтожил свои запасы химического оружия. Но эти нападки не соответствуют действительности, что уже было доказано неоднократно, напомнил постпред.