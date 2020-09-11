Востоковед Борис Долгов рассказал о важнейшей роли Башара Асада для Сирии

Президент Сирии Башар Асад за годы руководства страной принял много полезных реформ, считает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Сирийский лидер празднует 11 сентября свой день рождения, ему исполнилось 55 лет. 20 из них он отдал служению своей стране. Причиной его популярности у народа можно назвать ряд успешных реформ, которые значительно повлияли на Сирию, передает слова Долгова Федеральное агентство новостей. Востоковед отметил создание институтов, изменения в экономической и социальной среде благодаря Асаду.

"Сейчас президент Сирии пользуется огромным доверием как политических и военных элит, так и простых людей. Поэтому мы видим все эти многочисленные митинги в его поддержку", — подчеркнул Долгов.

Также серьезную роль для стабильного будущего Сирии сыграла Россия, которая оказала действенную поддержку сирийцам, всей стране. Это позволило сохранить суверенитет САР, уверен востоковед.