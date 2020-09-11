15:01 11 Сентября 2020Политика
Встреча политсоветников глав "нормандской четверки" началась в Берлине
Переговоры политических советников лидеров стран "нормандской четверки" проходят в Берлине, сообщает посольство Российской Федерации в Германии.
Российское дипломатическое представительство уточняет, что на встречу прибыл заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Политические консультанты лидеров РФ, Германии, Франции и Украины во время встречи обсудят актуальные темы. На переговорах поднимутся вопросы о ситуации на территории Донбасса, где до сих пор не урегулирована обстановка.