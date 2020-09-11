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15:01   11 Сентября 2020
Политика

Встреча политсоветников глав "нормандской четверки" началась в Берлине

Встреча политсоветников глав "нормандской четверки" началась в Берлине

Переговоры политических советников лидеров стран "нормандской четверки" проходят в Берлине, сообщает посольство Российской Федерации в Германии.

Российское дипломатическое представительство уточняет, что на встречу прибыл заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Политические консультанты лидеров РФ, Германии, Франции и Украины во время встречи обсудят актуальные темы. На переговорах поднимутся вопросы о ситуации на территории Донбасса, где до сих пор не урегулирована обстановка.

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Автор: Яна Либерман
#россия #германия #переговоры

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