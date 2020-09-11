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14:53   11 Сентября 2020
Политика

Песков выразил уверенность в системе российского здравоохранения

Песков выразил уверенность в системе российского здравоохранения

Российская система здравоохранения обязательно справится с повторной вспышкой коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 11 сентября, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что в настоящее время в России фиксируется незначительный рост количества пациентов с COVID-19. Этот рост "не обвальный", а "совершенно естественный," поскольку россияне вернулись с отпусков и начался учебный год.

По словам Пескова, вся российская система здравоохранения находится в повышенной готовности, что делает ситуацию отличной от наблюдавшейся в начале пандемии. В заключение представитель Кремля выразил уверенность, что медицинская система "абсолютно однозначно" выстоит при обострении.

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Автор: Борис Нестеров
#песков #кремль #коронавирус

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