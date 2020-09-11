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14:37   11 Сентября 2020
Общество

Армия Хафтара получила приказ защищать демонстрантов в Бенгази

Армия Хафтара получила приказ защищать демонстрантов в Бенгази

Ливийцы, которые вышли на митинг в Бенгази, будут взяты под защиту солдат Ливийской национальной армии (ЛНА). Такое решение принял главнокомандующий ЛНА Халифа Хафтар.

Демонстранты будут находиться под защитой ливийских военнослужащих и полицейских, если сама демонстрация пройдет мирно. Необходимо соблюдать закон и порядок, и исключить нанесение вреда, передает слова фельдмаршала Федеральное агентство новостей.

Вечером 10 сентября в городе Бенгази ливийцы вышли на протест из-за проблем с поставкой топлива. Такая ситуация сложилась после целенаправленных действий Национальной нефтяной корпорации (ННК) Ливии, чей офис находится на территории Правительства национального согласия (ПНС).

В то же время на территории ПНС еще с середины августа проходят демонстрации из-за низкого уровня жизни, проблем с электроэнергией и водоснабжением, а также большого количества наемников и связей "правительства" с террористами. К митингующим ливийцам была применена сила вплоть до огнестрельного оружия, что привело к жертвам.

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Автор: Илья Романович
#протест #бенгази #халифа хафтар #лна

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