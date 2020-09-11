Минфин России планирует увеличить объем заимствований в бюджет

Российский Минфин намерен увеличить объем госзаимствований в текущем году до 5,4 трлн рублей.

Из этой суммы 967 млрд рублей будут направлены на погашение действующих облигаций. Чистое привлечение при этом составит 4,442 трлн рублей. В будущем году министерство финансов планирует объем заимствований на уровне 3,822 трлн рублей, из которых 1 трлн рублей будет направлен на погашение.

Российским правительством в резервный фонд были мобилизованы 1,8 трлн рублей. В изначальном бюджете там находилось 15 млрд рублей. Увеличение объема фонда на 169 млрд рублей в январе поручил премьер-министр России Михаил Мишустин. В феврале — на 149 млрд рублей, а в мае — на 33 млрд рублей.

Летом текущего года был принят закон, позволивший правительству в период пандемии увеличить траты на 1,8 трлн рублей без привязки к конкретным доходам.