Бойцы ММА сразятся в Петербурге в поддержку Максима Шугалея

Завершение рабочей недели ознаменуется для любителей смешанных единоборств состязаниями в Северной столице. Концертно-спортивный комплекс «Тинькофф Арена» 11 сентября принимает турнир M-1 Online Selection в поддержку россиянина Максима Шугалея. Социолог, похищенный террористами в Ливии, уже больше года удерживается в плену. Мастера поединков в смешанном стиле своим участием выразят солидарность с соотечественником. Начало турнира в 18:00.

Как сообщает ФАН, накануне бойцы прошли инструктаж и медосмотр. Пары соперников одновременно прошли взвешивание. Вес всех бойцов оказался в пределах нормы, передает корреспондент Nation News.

На ринг «Тинькофф Арены» выйдут 20 спортсменов из пяти стран. Зрителей ожидают десять зрелищных боев с участием не только опытных, но и начинающих бойцов. Турнир, организованный компанией M-1 Global и Фондом защиты национальных ценностей, пройдет в два этапа. Сначала, на этапе Undercard (разогрев — прим. ред.), выступят молодые спортсмены. На этапе Main Card зрителям представят главные бои.

Участником основного состязания станет чемпион мира по смешанным единоборствам по версии WAMMA, лучший спортсмен Азербайджана Заур Гаджибабаев.

«В нынешней ситуации очень трудно, конечно, подготовиться, выступать, но все-таки турниры проводятся, это очень хорошо», — передает слова чемпиона мира ФАН.

Помимо боя Гаджибабаева зрители увидят не менее интересную схватку между бывшим претендентом на пояс чемпиона M-1 Challenge Вадимом Малыгиным (Республика Коми) и спортсменом из Узбекистана Мумином Шакировым.

«Турнир в поддержку Максима Шугалея… Я согласился, слышал про него, что он находится в плену. И я думаю, что наше выступление на турнире поможет скорейшему его освобождению», — выразил надежду Малыгин.

Кроме того, на ринге выступят чемпион Азербайджана по смешанным единоборствам Тахир «Танк» Абдулаев, чемпион Санкт-Петербурга по боевому самбо Александр Донцов и заслуженный мастер спорта по самбо Асланбек Кодзаев.

Ссылка на трансляцию турнира: http://video.m1global.tv/live/ru/

Турнир по смешанным единоборствам — не единственная акция в поддержку Максима Шугалея. На экраны уже вышел фильм «Шугалей—2» (премьера первой части состоялась в мае). Картина режиссера Дениса Нейманда основана на реальных событиях: в центре внимания история двух россиян, захваченных в плен во время гражданской войны в Ливии.

В Петербурге бесплатно покажут фильм «Шугалей-2» В период распространения коронавирусной инфекции были введены превентивные меры безопасности. Это сделали для того, чтобы не позволить заразе распространяться. В эту субботу в Санкт-Петербурге после сня... https://t.co/aooN6KuI2w pic.twitter.com/zz2CIwUKdx — Гена Тимошенко (@koctikkn) September 10, 2020

«Политика Сегодня» писала о том, как на кинокартину отреагировали в российском сообществе. Так, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военный политолог Андрей Кошкин в беседе с корреспондентом ПС сказал, что второй фильм раскрывает лицо терроризма. Кроме того, он подчеркнул, что диалоги в кинокартине точно характеризуют геополитическую ситуацию, а именно реальные процессы, происходящие в мире.

Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии более года назад. Россиян,https://t.co/E97vngMMqH — alex-news.ru (@gtnhjdbxm2) August 28, 2020

Сотрудники «Фонда защиты национальных ценностей» Максим Шугалей и Самер Суэйфан проводили в Ливии социологические исследования, имея на это все официальные разрешения. В мае 2019 года социологов похитили. До сих пор россиян удерживают в неофициальной тюрьме «Митига», в плену у боевиков Триполи, подконтрольных Правительству национального согласия Ливии (ПНС).