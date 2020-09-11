Песков уточнил позицию Кремля по "гарантированному доходу" россиян

Вопрос о введении гарантированного дохода граждан предметно в Кремле пока не обсуждают, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Идею выплачивать людям минимальный базовый доход независимо от профессии и социального положения выдвинул лидер "Единой России" Дмитрий Медведев. В ходе онлайн-совещания о социальных задачах партии он поручил фракции в Госдуме создать рабочую группу по модернизации законодательства в сфере занятости. В числе прочего она должна проанализировать возможность начисления гражданам некой гарантированной суммы для удовлетворения потребности в основных товарах и услугах.

Комментируя данную инициативу, Песков заявил, что в Кремле учитывают точку зрения многих людей, обладающих экспертными знаниями и большим рабочим опытом. Все предложения находятся "на столе", но об их формализации на данный момент говорить преждевременно.