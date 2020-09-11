Прокуратура Берлина получила запрос РФ по Навальному

Берлинская прокуратура сообщила, что запрос по блогеру Алексею Навальному, отправленный РФ, она получила.

Запрос о юридической помощи и информации о состоянии здоровья блогера Алексея Навального, который был направлен Россией, немецкая сторона получила. Генпрокуратура Берлина сообщила, что сможет передать эту информацию только в том случае, если блогер даст на это свое согласие.

РФ до сих пор не обладает данными о результатах анализов, благодаря которым немецкие врачи пришли к выводу, что Навального отравили, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Федеральное агентство новостей.

Содержание запроса Германии, которое она отправила в Организацию по запрещению химического оружия по ситуации вокруг блогера, пока что остается неясным, сообщил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.