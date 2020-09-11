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13:57   11 Сентября 2020
Происшествия

Прокуратура Берлина получила запрос РФ по Навальному

Прокуратура Берлина получила запрос РФ по Навальному

Берлинская прокуратура сообщила, что запрос по блогеру Алексею Навальному, отправленный РФ, она получила.

Запрос о юридической помощи и информации о состоянии здоровья блогера Алексея Навального, который был направлен Россией, немецкая сторона получила. Генпрокуратура Берлина сообщила, что сможет передать эту информацию только в том случае, если блогер даст на это свое согласие.

РФ до сих пор не обладает данными о результатах анализов, благодаря которым немецкие врачи пришли к выводу, что Навального отравили, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Федеральное агентство новостей.

Содержание запроса Германии, которое она отправила в Организацию по запрещению химического оружия по ситуации вокруг блогера, пока что остается неясным, сообщил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #германия #навальный

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