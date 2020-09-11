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13:38   11 Сентября 2020
Происшествия

Звезда бокса Алан Минтер умер на 70-м году жизни

Звезда бокса Алан Минтер умер на 70-м году жизни

Экс-чемпион мира по боксу в среднем весе Алан Минтер скончался в возрасте 69 лет.

В пятницу, 11 сентября, стало известно о смерти знаменитого боксера Алана Минтера. В 1980 году он стал обладателем титула абсолютного чемпиона в среднем весе. На момент смерти спортсмену было 69 лет.

Информация о случившемся появилась на сайте Боксерского комитета Великобритании (BBBofC). Что стало причиной смерти знаменитости, не уточняется. Однако, по имеющимся данным, спортсмен долгое время боролся с онкологическим заболеванием. В последнее время состояние его здоровья в значительной мере ухудшилось.

Боксер стал призером Олимпиады 1972 года. За время своей карьеры он провел 49 боев. В них 39 раз спортсмен одержал победу.

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Автор: Кристина Мокроусова
#бокс #спорт #смерть #Алан Минтер

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