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13:32   11 Сентября 2020
Экономика

Минпромторг не одобрил инициативу о двойных ценниках в магазинах

Минпромторг не одобрил инициативу о двойных ценниках в магазинах

Идея о введении двойных ценников в магазинах не получила поддержки в Министерстве промышленности и торговли РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

Детальное урегулирование ценников в российских магазинах может создать для покупателей неудобства из-за перегруженности излишней информацией, отметили в Минпромторге. Также не исключены риски, что продавцы будут сокращать названия или менять шрифт для того, чтобы сэкономить место на ценнике, передает РИА Новости.

Союз потребителей России ранее обратился в министерство промышленности и торговли с инициативой обязать торговые точки выставлять двойные ценники на товары. Идея предполагает, что на этикетке будет указана стоимость и за упаковку товара, и за единицу веса. По мнению союза, двойные ценники не дадут производителям вводить покупателей в заблуждение.

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Автор: Руслан Неглинный
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